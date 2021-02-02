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вторник, 02 февраля 2021 14:53

Леся Никитюк "примерила" изгибы Ким Кардашьян
5

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Леся Никитюк захватывает стройной фигурой
Фото: Instagram.com
Леся Никитюк захватывает стройной фигурой
Леся Никитюк захватывает стройной фигурой
Леся Никитюк захватывает стройной фигурой
Леся Никитюк захватывает стройной фигурой

Телеведущая Леся Никитюк любит разыгрывать своих подписчиков в Instagram. На этот раз она "примерила" с помощью фотошопа пышные формы американской звезды Ким Кардашьян.

"Говорят, в далеком 1987 году отец Ким Кардашьян служил в секретной воинской части где-то под Хмельницким ... Как думаете, звонить в" Жди Меня "937 99 92?" - пошутила Никитюк.

Поклонники отметили в комментариях, что настоящая Леся, длинноногая и стройная, выглядит значительно лучше.

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Украинская телеведущая 33-летняя Леся Никитюк позволила себе отдых на Мальдивах. Фото с роскошного курорта на берегу океана опубликовала на своей странице в Instagram.

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