Леся Никитюк придет на "Танцы со звездами" как тамада

Украинская телеведущая Леся Никитюк появится в 4-м выпуске шоу "Танцы со звездами" как соведущая.
Она будет помогать Юрию Горбунову и Тине Кароль, сообщает Телеграф.
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Во время прямого эфира Екатерина Кухар, которая является одной из судей, официально выйдет замуж за своего жениха Александра Стоянова.
Именно телеведущая будет устраивать конкурсы, в которые привлечет всех участников "Танцы со звездами-2019".
В 2018-м Леся Никитюк была одной из участниц, за которую зрители больше отдавали свои голоса. Поэтому, несмотря на критику судей, Леся Никитюк сумела дойти до финала и занять 2-е место в шоу "Танцы со звездами-2018".
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