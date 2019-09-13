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пятница, 13 сентября 2019 09:51

Леся Никитюк придет на "Танцы со звездами" как тамада

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Леся Никитюк придет на &quot;Танцы со звездами&quot; как тамада
Телеведущая Леся Никитюк придет на 4 эфир танцевального шоу. Фото: rbc.ua

Украинская телеведущая Леся Никитюк появится в 4-м выпуске шоу "Танцы со звездами" как соведущая.

Она будет помогать Юрию Горбунову и Тине Кароль, сообщает Телеграф.

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Во время прямого эфира Екатерина Кухар, которая является одной из судей, официально выйдет замуж за своего жениха Александра Стоянова.

Именно телеведущая будет устраивать конкурсы, в которые привлечет всех участников "Танцы со звездами-2019".

В 2018-м Леся Никитюк была одной из участниц, за которую зрители больше отдавали свои голоса. Поэтому, несмотря на критику судей, Леся Никитюк сумела дойти до финала и занять 2-е место в шоу "Танцы со звездами-2018".

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