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понедельник, 21 октября 2019 17:20

Леся Никитюк отметила 32-летие запрещенными поцелуями и танцами на столе
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20-го октября телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года
Фото: tabloid.pravda.com.ua
20-го октября телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года
20-го октября телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года
20-го октября телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года

20 октября телеведущей Лесе Никитюк исполнилось 32 года.

Начала отмечать праздник девушка с полета на воздушном шаре, попивая шампанское, пишет Украинская правда.

Вечером блондинка собрала самых близких друзей в одном из ресторанов Киева. Гости пели песни в караоке и танцевали. Леся даже станцевала на столе генгнемстайл.

Больше всего запомнился гостям и поклонникам горячий поцелуй с Олей Поляковой.

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"Спасибо моим друзьям за атмосферность, а родителям - за жизнь и веру", - написала Никитюк.

Леся Никитюк покрасила волосы в модный розовый цвет. К фото добавила подпись, которую пытаются расшифровать подписчики.

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