Никитюк ошарашила экзотическим цветом волос и загадочной подписью

Леся Никитюк покрасила волосы в розовый цвет. Фото: ТСН

Леся Никитюк покрасила волосы в модный розовый цвет.

К фото добавила подпись, который пытаются расшифровать подписчики.

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"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное, 2. психанула, 3. Джаред не любит блондинок", - написала Никитюк под фото.

Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Леся Никитюк (@lesia_nikituk) Paź 12, 2019 o 12:23 PDT

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным фото в сети.