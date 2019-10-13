Никитюк ошарашила экзотическим цветом волос и загадочной подписью

Леся Никитюк покрасила волосы в модный розовый цвет.
К фото добавила подпись, который пытаются расшифровать подписчики.
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"Красную ниточку на левой руке заметили? Или сразу на волосы посмотрели? Да, перекрасилась. Как думаете, почему? 1. Будет что-то интересное, 2. психанула, 3. Джаред не любит блондинок", - написала Никитюк под фото.
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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с фанатами пикантным фото в сети.
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