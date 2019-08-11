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воскресенье, 11 августа 2019 22:58

Леонардо ДиКаприо развлекся с подругой в джакузи
6

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Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года
Фото: Cobra Team / BACKGRID
Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года
Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года
Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года
Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года

Голливудский актер 44-летний Леонардо ДиКаприо развлекся со своей девушкой, моделью 22-летней Камиллой Морроне во время отдыха на яхте. Пара плавала вблизи города Позитано в Италии.

Папарацци подловили влюбленных, пока они расслаблялись в джакузи. На ДиКаприо были темные плавки, а Камила надела белый сплошной купальник.

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Актер решил сделать себе небольшой отпуск после промотура фильма "Однажды в Голливуде", в котором сыграл с Брэдом Питтом.

Автор: Cobra Team / BACKGRID
  Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года
Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года

Лео и Камилла встречаются с декабря 2017 года. Их впервые заметили вместе в Аспене следующего месяца. Источники утверждают, что Леонардо сделал предложение своей подруге, и они вскоре поженятся. До этого ДиКаприо встречался со многими моделями.

Актер уже успел познакомить Камиллу со своими родителями. Однако он также знаком с отчимом девушки. ДиКаприо даже играл с ним на одной площадке, так как это оскароносный Аль Пачино.

Metro
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