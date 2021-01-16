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суббота, 16 января 2021 02:33

Легендарный боксер хочет детей от стриптизерши
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Фото: Инстаграм

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер начал встречаться со стриптизершей Анной Монро.

Пара рассказала о своих отношениях близким и друзьям на Новый год. Флойд даже заявил, что хочет от девушки детей, пишет The Sun.

Анна работает в стриптиз-клубе Girl Collection, который принадлежит Флойду. Сначала девушку не взяли на работу, потому что она не прошла собеседование. Но Мейевезер, случайно встретив Монро, сразу же ее трудоустроил.

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Мейвезер является эксчемпионом мира в пяти весовых категориях. За свою карьеру провел 50 боев, в которых одержал 50 побед.

Лучший боксер 1998 и 2007 года, по версии журнала The Ring.

Последний раз Мейвезер проводил официальный бой в 2017 году, победив звезду UFC Конора Макгрегора.

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