 
Ексклюзивы
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 63
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 1944
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 459
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1431
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3690
Как чиновники учат украинский язык
Как чиновники учат украинский язык
Просмотров: 279
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Стерненко стал разменной монетой в играх Зеленского - эксперт
Просмотров: 900
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
10 Просмотров: 2421
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Почему дорожают продукты в Украине: эксперт назвал 3 причины
Просмотров: 558
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Фото
Все фото
11
8
10
9
5
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Легендарная супермодель обнажилась для глянца
Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей
Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей
Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото
Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Бывшая Неймара опубликовала откровенные фото
Бывшая Неймара опубликовала откровенные фото
Видео
Все видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
"Я хочу материться" - Полякова осталась без крыши над головой
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
Екатерина Кухар сверкнула в постели стройными ногами и спела
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
"Гайка" Jerry Heil перепела саундтрек из мультсериала
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
На трек "Одинокії" украинского артиста вдохновило путешествие в Таиланд
Интервью
1/5
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 54
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 261
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
МОЗ заплатил 1,3 млрд за вакцину. Скрывают, за какую именно - Каневский
1 Просмотров: 459
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
После отставки Степанова Pfizer Украина все равно не получит
Просмотров: 1413
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
Водители чаще будут обжаловать штрафы - юрист назвал последствия нового закона
2 Просмотров: 729
Колонка
Юлія Ліпіч
Юлія Ліпіч
23 февраля 2021
1 Просмотров: 693
Усе компенсували
– Бити людей не можна. Але інколи буває – або ти б'єш фізично, або тебе морально. Спрацьовує інстинкт самозбереження, – ...
среда, 24 февраля 2021 21:47

Легендарная супермодель обнажилась для глянца
11

  Комментировать

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом свежего номера британского журнала i-D Magazine.

Кадры из впечатляющей фотосессии появились на странице глянца в Instagram.

На главном фото 50-летняя легенда моды появилась с обнаженной грудью. Также она примерила наряды от Saint Laurent, Dior, Alexander McQueen и Balenciaga.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одесская Рапунцель покоряет фанов эротическими снимками

Легендарная супермодель приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD. Фото: instagram.com/i_d
Легендарная супермодель приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD. Фото: instagram.com/i_d
Легендарная супермодель приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD. Фото: instagram.com/i_d
Легендарная супермодель приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD. Фото: instagram.com/i_d
Легендарная супермодель приняла участие в фотосессии для весеннего выпуска журнала iD. Фото: instagram.com/i_d

"Когда вы видите эти изображения, я надеюсь, вы видите, что Кения прекрасна, что Африка прекрасна. Я думаю, что сейчас люди действительно откроют свой ум и начнут понимать, какая красота находится в Африке. Так много драгоценных камней, так много скрытых тайн. Я приезжаю сюда с 1994 года и все еще что-то для себя открываю ", - отметила Кэмпбелл.

Киевская модель и блогера 26-летняя Алена Омович поражает подписчиков жаркими фотографии. На серии фотографий звезда сети, прозванной Украинский Ким Кардашьян, позировала обнаженная.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Легендарная супермодель обнажилась для глянца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Аэропорт назвали в честь римского рода

Начали строительство канала, который соединяет 2 океана

Никогда не работал ради денег: 10 советов от Стива Джобса

Украинский полковник попал в засаду и застрелился

Сегодня отмечают День болтуна и молчаливого мастера

Лотерейным выигрышем стала картина придворного художника

Узаконили рождение от троих родителей

Команданте подал в отставку

Союзники начали наземную операцию

Самое читаемое
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
Чемпионка по паддлбордингу поражает эротическими фотографиями
9
 Просмотров: 21142
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
Украинка сравнила условия работы в Польше и Эстонии
 Просмотров: 10890
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
Обольстительная Деми Роуз эротично изгибалась на полу
4
 Просмотров: 10251
&quot;Чудо-женщина&quot; Галь Гадот удивила эротическим фото
"Чудо-женщина" Галь Гадот удивила эротическим фото
9
 Просмотров: 8298
Актриса поменяла &quot;Оскар&quot; на вибратор
Актриса поменяла "Оскар" на вибратор Просмотров: 7146
Знаменитости
Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей
Не общалась с папой с 11 лет - как живут дети известных родителей
8
 Просмотров: 2925
"Добавили секса и эротики" - как прошла презентация альбома "Аркур. Натхнення"
"Добавили секса и эротики" - как прошла презентация альбома "Аркур. Натхнення"
7
 Просмотров: 261
Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото
Очередной скандал: Тина Кароль поразила поклонников пикантным фото
10
 Просмотров: 4491
Седокова произвела фурор пикантным видео
Седокова произвела фурор пикантным видео
 Просмотров: 4644
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании
Жерара Депардье обвинили в изнасиловании Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
10
"Зеленский, Венедиктова и Ко выбрали войну. Они ее получат" - сети разозлил приговор Стерненко
8
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
6
Мендель вступилась за Зеленского по делу Стерненка - ее поймали на лжи
5
Под Офисом президента пройдет акция в поддержку Стерненко
4
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
Голосов: 42618
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть