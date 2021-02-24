Легендарная супермодель обнажилась для глянца

Супермодель Наоми Кэмпбелл стала лицом свежего номера британского журнала i-D Magazine.

Кадры из впечатляющей фотосессии появились на странице глянца в Instagram.

На главном фото 50-летняя легенда моды появилась с обнаженной грудью. Также она примерила наряды от Saint Laurent, Dior, Alexander McQueen и Balenciaga.

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"Когда вы видите эти изображения, я надеюсь, вы видите, что Кения прекрасна, что Африка прекрасна. Я думаю, что сейчас люди действительно откроют свой ум и начнут понимать, какая красота находится в Африке. Так много драгоценных камней, так много скрытых тайн. Я приезжаю сюда с 1994 года и все еще что-то для себя открываю ", - отметила Кэмпбелл.

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