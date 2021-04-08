Леди Гага надела свадебное платье - фото

Американскую певицу Леди Гагу заметили в свадебном платье на съемках в Италии драмы Ридли Скотта "Дом Гуччи".

Автор: theguccimovie Леди Гага появилась в длинной свадебном платье

Фото опубликовали на странице в Instagram киноленты. На фотографиях она шла в церковь.

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Гага появилась на публике в одежде, украшенной красивым кружевом, бисером и длинным шлейфом. Ее образ дополняли фата и объемная прическа. Кроме того, звезда была обута в белые туфли с острым носом на шпильке.







Американская певица Леди Гага показала фото со съемок нового фильма Ридли Скотта "Дом Гуччи". В основе фильма - книга Сары Хэй Форден "Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности". Расскажет об убийстве Маурицио Гуччи, внука основателя итальянского дома мод.