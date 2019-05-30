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четверг, 30 мая 2019 22:46

Лана Дель Рей удивила фанатов выходом без макияжа
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Лану Дель Рей поймали папарацци во время похода в церковь
Фото: dailymail.co.uk
Лану Дель Рей поймали папарацци во время похода в церковь
Лану Дель Рей поймали папарацци во время похода в церковь

Американская певица 33-летнюю Лану Дель Рей поймали папарацци во время похода в церковь в Беверли-Хиллз.

На звезде был полностью белая одежда - шорты и блуза с глубоким вырезом. Сверху она накинула кремовый вязаный кардиган. Образ Лана дополнила золотистыми балетками.

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Больше всего поклонников удивило отсутствие макияжа у знаменитости. Только губы были подведены легким блеском.

О Лане Дель Рей вновь активно заговорили западные СМИ после того, как музыкант Моби рассказал об их ночной встрече. О случае он написал в своих мемуарах "А потом все рухнуло". В книге описывается, как Моби целовался с 21-летней Ланой и рассчитывал на секс.

В такой же скандал попала и актриса Натали Портман. Моби заявил, что они встречались, когда ей было 18, а ему 33 года. Портман эту информацию опровергла. Она рассказала, что певец хотел быть ее другом, но из-за неоднозначных намеков Натали ему отказала.

Daily Mail
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