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понедельник, 23 сентября 2019 01:24

Кто вылетел в пятом эфире "Танцев со звездами"

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Кто вылетел в пятом эфире &quot;Танцев со звездами&quot;
MARUV не впечатлила зрителей. Фото: РБК

В это воскресенье, 22 сентября, шоу "Танцы со звездами" покинула пара MARUV и Jay.

В пятом эфире они исполнили сексуальный стрип, сообщает 1+1.

Дуэт получил от судей 23 балла. Однако по результатам зрительского голосования этого оказалось недостаточно, чтобы продолжать борьбу за кубок.

На паркете танцевального шоу MARUV и Jay успели порадовать поклонников четырьмя невероятно яркими выступлениями.

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Певица Анна Корсун (Maruv), показала провокационную фотосессию с партнером Евгением Дмитриенко (Jay).

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