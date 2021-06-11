Кто из украинских знаменитостей вакцинировался от коронавируса

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

На днях певица Камалия получила первую прививку от коронавируса вакциной Pfizer. Исполнительница вакцинировалась в Киеве.

По словам Камалии, она записывалась в очередь через семейного врача.

Звезда заверила, что инъекцию ей ввели не больно. Однако после прививки она заметила легкую горечь во рту и небольшое головокружение.

"Скептики меня будут проклинать, но все же я рекомендую вам сделать прививки и помочь миру вернуться к прежнему нормальному состоянию", - призвала Камалия подписчиков в Instagram.

Автор: instagram.com/kamaliyaofficial На днях певица Камалия получила первую прививку от коронавируса

Кто еще из украинских знаменитостей получил прививку от Covid-19, читайте в материале Gazeta.ua

Одной из первых вакцинировался Руслана Лыжичко. Певице ввели индийскую вакцину Covishield 4 марта в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

После вакцинации Руслана призналась, что через прививку она спала больше, чем обычно. Но звезда чувствовала себя хорошо и не меняла своего графика.

"Вакцина меня совершенно не остановила, состояние прекрасное. Нет ни слабости, ни других симптомов. Даже не чувствую, что что-то чужое ввели в организм - он спокойно справляется", - заверила певица.

Автор: instagram.com/ruslana.lyzhychko Одной из первых вакцинировалась Руслана Лыжичко

Украинский телеведущий Александр Педан получил прививку также в прямом эфире. После инъекции шоумен сказал, что чувствует несущественные изменения в организме.

"Можно было бы сказать, что шикарно, но нет. Это очень похоже на прививку от гриппа. Я чувствую плечо, куда мне делали вакцину, но это не мешает мне управлять левой рукой рулем и так далее", - признался Педан.

Также телеведущий призвал украинцев проще относиться к вакцинации и на своем примере показал, что прививки нужно делать.

Автор: instagram.com/pedanos Телеведущий Александр Педан получил прививку в прямом эфире

Писатель Сергей Жадан сделал прививку 20 марта. Он рассказал об этом в социальных сетях. В Instagram опубликовал фото, где сидит в кабинете врача.

"Сделал прививку. И вам советую, если есть возможность", - написал писатель.

Автор: instagram.com/serhiy_zhadan Писатель Сергей Жадан получил первую вакцину от коронавируса еще в марте.

Чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева сделала прививку вакциной Pfizer. Процедура состоялась в штате Джорджия, США, где украинка живет после завершения спортивной карьеры.

"Я рада, что сегодня сделала прививку вакциной Pfizer. Спасибо всем, кто организует кампанию по вакцинации, и всем, кто делает прививки", - написала Подкопаева в Instagram.

Автор: instagram.com/podkopayeva_official Чемпионка мира по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева сделала прививку вакциной Pfizer

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9 июня в Киеве открыли предварительную запись на массовую вакцинацию в МВЦ через сервис Helsi.me. Чтобы записаться на Covid-прививку, нужно зайти на сайт helsi.me и выбрать день и время. Подтверждение записи будет направлено в смс-сообщении, которое нужно показать при входе в центр вакцинации вместе с паспортом и предварительно зарегистрированной заявкой на прививку в приложении "Дія".