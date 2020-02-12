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среда, 12 февраля 2020 22:45

Крутой и еще круче фото Дуэйна "Скалы" Джонсона с человеком-великаном стало мемом
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Рядом с таким великаном Джонсон выглядит просто ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления мему
Фото: lux.fm
Рядом с таким великаном Джонсон выглядит просто ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления мему
Рядом с таким великаном Джонсон выглядит просто ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления мему
Рядом с таким великаном Джонсон выглядит просто ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления мему
Рядом с таким великаном Джонсон выглядит просто ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления мему

Американский актер и бывшая звезда реслинга 47-летний Дуэйн "Скала" Джонсон является одним из самых больших мужчин планеты. Еще в 2014 году он сделал фото с китайским баскетболистом Сунь Минмином.

Фотография 2 огромных мужчин недавно вызвала повторный интерес у публики, рассказывает Радио Люкс.

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Дуэйн, рост которого превышает 1,96 м, позирует со спортсменом из Китая, высотой 2,36 м. Разница в росте мужчин составляет 40 см. Рядом с таким великаном Джонсон выглядит ребенком, стоит рядом со старшим братом. Это стало поводом для появления новых мемов.

Голливудский актер 46-летний Дуэйн Джонсон, по прозвищу "Скала", поделился в Instagram необычным фото своего ужина. На фотографии была изображена целая гора суши. "Хитрая еда от Sunday Sushi Train прокатилась в эти выходные с мощностью и тонной васаби", - прокомментировал актер.

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