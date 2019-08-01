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четверг, 01 августа 2019 12:45

Круглая грудь и сексуальное белье: Рианна снялась в пикантной съёмке
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Рианна снялась в откровенной съёмке для собственного бренда
Фото: @badgalriri
Рианна снялась в откровенной съёмке для собственного бренда
Рианна снялась в откровенной съёмке для собственного бренда

Барбадосская певица Рианна снялась в откровенной рекламной кампании собственного бренда нижнего белья SAVAGE X FENTY BY RIHANNA.

Соблазнительные снимки звезда разместила в Instagram.

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На фото Рианна предстала в сексуальном лавандовом и бежевом белье с цветочными принтами. Волосы звезды уложили в мягкие локоны. На лице певицы был нюдовий макияж.

Поклонники пришли в восторг от соблазнительных фотографий знаменитости.

"Это безумие", "ты выглядишь невероятно", "прекрасная внутри и снаружи", "тебя благословил Господь", "королева мира", "ты вообще реальна?".

Недавно певица 31-летняя Рианна удивила сеть неожиданным открытием. На странице в Instagram исполнительница опубликовала фотографию маленькой девочки, которая очень похожа на нее.

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