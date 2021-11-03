Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми

Ведущий 38-летний Евгений Кошевой впервые показал квартиру в новом районе Киева. Актер студии "Квартал-95" вместе с женой Ксенией и двумя дочерьми Варварой и Серафимой проживает в трехкомнатной квартире.

Больше всего семья Кошевых проводит время на кухне, соединенной с гостиной. Также в квартире живут три собаки. Ксения рассказала в интервью программе "ЖВЛ", что просыпается в 7:30 и будит мужа и детей. Она призналась, что утром в их квартире – полный хаос. Но вечером, когда все члены семьи возвращаются, могут вместе провести время, поговорить или что-то посмотреть.

Фото: instagram.com/yalta_k

Также Кошевые поделились семейными секретами. Младшая дочь Серафима учится в первом классе. Она ходит в школу полного дня, потому и домашние задания выполняет там. Кошевой с женой рассказали, что этому очень рады. Отметили, что делали домашние задания со старшей дочерью Варварой, поэтому знают, как это сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "У меня есть 3 квартиры". Педан впервые рассказал о своем жилье в центре Киева

У Ксении есть свой бренд одежды. Но сейчас не шьет наряды для дочерей. На выходных девочки просят родителей вместе поехать в магазины, чтобы приобрести модные вещи.

Актер Студии "Квартал 95" 38-летний Евгений Кошевой поделился, продолжает ли общение с друзьями из Луганска. Юморист родился на Харьковщине, но с шести лет жил в городе Алчевск Луганской области.