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среда, 03 ноября 2021 11:25

Кошевой впервые показал трехкомнатную квартиру, в которой живет с женой и дочерьми
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Ведущий 38-летний Евгений Кошевой впервые показал квартиру в новом районе Киева. Актер студии "Квартал-95" вместе с женой Ксенией и двумя дочерьми Варварой и Серафимой проживает в трехкомнатной квартире.

Больше всего семья Кошевых проводит время на кухне, соединенной с гостиной. Также в квартире живут три собаки. Ксения рассказала в интервью программе "ЖВЛ", что просыпается в 7:30 и будит мужа и детей. Она призналась, что утром в их квартире – полный хаос. Но вечером, когда все члены семьи возвращаются, могут вместе провести время, поговорить или что-то посмотреть.

Ведущий Евгений Кошевой вместе с супругой Ксенией и дочерьми Варварой и Серафимой впервые показал квартиру в новом районе Киева
Фото: instagram.com/yalta_k
Ведущий Евгений Кошевой вместе с супругой Ксенией и дочерьми Варварой и Серафимой впервые показал квартиру в новом районе Киева
Кошевой с семьей живет в трехкомнатной квартире в столице
Кошевой с семьей живет в трехкомнатной квартире в столице
Кошевой с семьей живет в трехкомнатной квартире в столице

Также Кошевые поделились семейными секретами. Младшая дочь Серафима учится в первом классе. Она ходит в школу полного дня, потому и домашние задания выполняет там. Кошевой с женой рассказали, что этому очень рады. Отметили, что делали домашние задания со старшей дочерью Варварой, поэтому знают, как это сложно.

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У Ксении есть свой бренд одежды. Но сейчас не шьет наряды для дочерей. На выходных девочки просят родителей вместе поехать в магазины, чтобы приобрести модные вещи.

Актер Студии "Квартал 95" 38-летний Евгений Кошевой поделился, продолжает ли общение с друзьями из Луганска. Юморист родился на Харьковщине, но с шести лет жил в городе Алчевск Луганской области.

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