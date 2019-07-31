Кортни Кардашьян голышом искупалась в бассейне

Фото: Instagram

Американская звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась откровенным фото на странице в Instagram.

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На фотографии знаменитость позирует спиной к камере. На ней нет одежды, руками прикрывает грудь. Для фона Кортни выбрала бассейн, в который частично погрузилась.

Сейчас Кардашьян находится на отдыхе с детьми и друзьями на острове Сардиния в Италии.

Недавно американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поразила сеть снимками фигуры без фотошопа и фильтров.