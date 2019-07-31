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среда, 31 июля 2019 22:45

Кортни Кардашьян голышом искупалась в бассейне
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Сейчас Кардашьян находится на отдыхе на острове Сардиния
Фото: Instagram
Сейчас Кардашьян находится на отдыхе на острове Сардиния
Сейчас Кардашьян находится на отдыхе на острове Сардиния
Сейчас Кардашьян находится на отдыхе на острове Сардиния
Сейчас Кардашьян находится на отдыхе на острове Сардиния

Американская звезда реалити-шоу 40-летняя Кортни Кардашьян поделилась откровенным фото на странице в Instagram.

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На фотографии знаменитость позирует спиной к камере. На ней нет одежды, руками прикрывает грудь. Для фона Кортни выбрала бассейн, в который частично погрузилась.

Сейчас Кардашьян находится на отдыхе с детьми и друзьями на острове Сардиния в Италии.

Недавно американская модель и бизнесвумен Кортни Кардашьян поразила сеть снимками фигуры без фотошопа и фильтров.

The Sun
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