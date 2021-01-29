Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж

 
Ексклюзивы
1/5
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Ахметов с Коломойским показали Зеленскому его возможности
Просмотров: 7317
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 279
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Мебель является прежде всего произведением искусства, а не функциональным объектом
Просмотров: 90
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Дубинский посылает Зеленского на три буквы. Как это может мобилизовать "слуг" голосовать?
Просмотров: 3042
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Защита должников от коллекторов. Почему новый закон не решает проблему
Просмотров: 729
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
"Директора парализовало. А как сделали колокола - отпустило!" — в древней церкви замаливают аборты
Просмотров: 765
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Оператор висел над пропастью с камерой за $250 тыс. - вышел триллер "Пик страха"
Просмотров: 279
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2376
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 243
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 360
Фото
Все фото
8
5
6
7
3
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Делили детей и имущество в суде. 5 самых скандальных звездных разводов
Делили детей и имущество в суде. 5 самых скандальных звездных разводов
&quot;Экстремальная смелость&quot;: Деми Роуз в микротрусиках зажгла сеть
"Экстремальная смелость": Деми Роуз в микротрусиках зажгла сеть
Звезда сериала &quot;Школа&quot; похвасталась стройной фигурой в сексуальном белье
Звезда сериала "Школа" похвасталась стройной фигурой в сексуальном белье
Видео
Все видео
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Alyona Alyona нацепила на голову бюстгальтер, чтобы повеселить фанов
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Киевский рэпер с нигерийскими корнями представил мини-альбом
Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео
Ирина Федишин упала на сцене. Момент попал на видео
Американец выпустил мотивационный клип на украиноязычную песню
Американец выпустил мотивационный клип на украиноязычную песню
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Дан Балан представил клип со своей экс-подопечной с "Голоса страны"
Интервью
1/5
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
3 Просмотров: 1620
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Мы немного опоздали - Автоюрист рассказал об эффекте от дорожных камер
Просмотров: 279
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 1089
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 387
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 207
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
28 января 2021
Просмотров: 378
Дуня
— Ох, Юро! Велике горе мене посітило! — голос 97-річного Олександра Микитовича тремтить. — Померла моя жінка. Я кидаю справи і ...
пятница, 29 января 2021 08:23

Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж

  Комментировать

Американская фотомодель и королева бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз устроила фотосет среди розария.

На снимке Дита позирует в красном кружевном белье и чулках. Танцовщица похвасталась своим телом с розой в руках на фоне статуи. Свой образ дополнила фирменной прической, макияжем, вышитыми перчатками и бусами с красным камнем.

Автор: instagram.com/ditavonteese
  48-летняя Дита фон Тиз в красном кружевном белье и чулках попозировала среди розария
48-летняя Дита фон Тиз в красном кружевном белье и чулках попозировала среди розария

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дита фон Тиз в красном белье зажгла сеть

Фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Потрясающая", "На этой фотографии все невероятно!", "Вы не стареете", "Боже! Держите меня! Это огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Дита фон Тиз опубликовала фото, где позирует в комплекте белого кружевного нижнего белья и черных чулках, лежа на барной стойке и демонстрируя изгибы своей фигуры. Под фото звезда сообщила, что повторила позу героини из фильма "Привет, Долли".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
января

Бой под Крутами: юнкера и студенты 6 часов сдерживали врагов

Последняя королева Гавайев попыталась бросить вызов США

Генерал-лейтенант МВД получил пожизненное заключение

15 человек погибли при пожаре

Самое читаемое
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции 1 Просмотров: 29224
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 23526
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 13473
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
Муж убил блогерку-жену на глазах у 6-летней дочери за откровенные фото в соцсетях
5
 Просмотров: 12448
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме
После разговора с Байденом Путин сделал предложение Госдуме Просмотров: 11520
Знаменитости
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
Регина Тодоренко посветила загорелыми ягодицами на берегу океана
8
 Просмотров: 1764
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
Модель обнажила грудь в Дубае и нарвалась на критику
5
 Просмотров: 4914
Делили детей и имущество в суде. 5 самых скандальных звездных разводов
Делили детей и имущество в суде. 5 самых скандальных звездных разводов
6
 Просмотров: 477
"Экстремальная смелость": Деми Роуз в микротрусиках зажгла сеть
"Экстремальная смелость": Деми Роуз в микротрусиках зажгла сеть
7
 Просмотров: 810
"Надо уметь уйти" - Ирэна Карпа будет учить, как выйти замуж
"Надо уметь уйти" - Ирэна Карпа будет учить, как выйти замуж
 Просмотров: 306
Больше всего комментируют
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
3
После свержения режима Путина Украина попадет в ловушку - Волошина
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2
ОАСК отменил новое украинское правописание
Голосов: 42358
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть