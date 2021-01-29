Королева бурлеска в красном кружевном белье и чулках вызвала ажиотаж

Американская фотомодель и королева бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз устроила фотосет среди розария.

На снимке Дита позирует в красном кружевном белье и чулках. Танцовщица похвасталась своим телом с розой в руках на фоне статуи. Свой образ дополнила фирменной прической, макияжем, вышитыми перчатками и бусами с красным камнем.

Автор: instagram.com/ditavonteese 48-летняя Дита фон Тиз в красном кружевном белье и чулках попозировала среди розария

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Фанаты засыпали звезду комплиментами.

"Потрясающая", "На этой фотографии все невероятно!", "Вы не стареете", "Боже! Держите меня! Это огонь", - пишут в комментариях.

Ранее Дита фон Тиз опубликовала фото, где позирует в комплекте белого кружевного нижнего белья и черных чулках, лежа на барной стойке и демонстрируя изгибы своей фигуры. Под фото звезда сообщила, что повторила позу героини из фильма "Привет, Долли".