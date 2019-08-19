Король рок-н-ролла возвращается: об Элвисе Пресли снимут сериал

Об Элвисе Пресли снимут сериал. Фото: www.vestnik.az

Стриминговий сервис Netflix сообщил о выпуске нового комедийного сериала о короле рок-н-ролла Элвисе Пресли.

Лента получила название "Агент Король", сообщило издание Variety.

В сериале Элвис станет секретным агентом правительственной программы. Жизнь спецагент Пресли будет сочетать с концертной деятельностью.

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Вдова легендарного артиста Присцилла Пресли стала одним из соавторов сериала.

"С раннего детства Элвис мечтал стать супергероем, который борется с преступностью и спасает мир. "Агент Король" позволяет ему сделать это", - сказала она в комментарии изданию.

Майк Арнольд, работавший над мультфильмом о шпионах "Арчер", стал сценаристом ленты.

Анонс сериала приурочен к 42-й годовщине со дня смерти музыканта: Элвис Пресли умер 16 августа 1977-го.

Пока неизвестно, когда сериал выйдет на экраны.

Дискография короля рок-н-ролла Элвиса Пресли пополнится 3-мя сборниками, в которые войдут ранее неизвестные песни. Это последние неопубликованные записи.