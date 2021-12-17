"Копия Энрике". Любимая Иглесиаса показала фото близнецов в их день рождения

Бывшая первая ракетка мира и любимая испанского певца Энрика Иглесиаса 40-летняя Анна Курникова поделилась снимками первенцев. Старшие дети звездной пары отметили 4-летие.

По случаю дня рождения экс-теннисистка опубликовала фото близнецов – Николаса и Люси – в Instagram.

Фото: коkлаж Gazeta.ua

В комментариях к постам пользователи сети восхитились детьми Курниковой и Иглесиаса:

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"Девочка похожа на отца", "Какие красивые дети", "Копия Энрике", "Анна, у вас удивительно милые дети", "Какие же они уже взрослые".

Впервые родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые за 20 лет так и не поженились, стали в декабре 2018 года. Также пара воспитывает годовалую дочь Мэри.