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пятница, 17 декабря 2021 16:28

"Копия Энрике". Любимая Иглесиаса показала фото близнецов в их день рождения
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Бывшая первая ракетка мира и любимая испанского певца Энрика Иглесиаса 40-летняя Анна Курникова поделилась снимками первенцев. Старшие дети звездной пары отметили 4-летие.

По случаю дня рождения экс-теннисистка опубликовала фото близнецов – Николаса и Люси – в Instagram.

Впервые родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые за 20 лет так и не поженились, стали в декабре 2018 года. Тогда у них родились двойняшки – Николас и Люси
Фото: коkлаж Gazeta.ua
Курникова показала сына Николаса по случаю дня рождения
Курникова показала сына Николаса по случаю дня рождения
Также возлюбленная Иглесиаса выложила фото дочери Люси
Также возлюбленная Иглесиаса выложила фото дочери Люси

В комментариях к постам пользователи сети восхитились детьми Курниковой и Иглесиаса:

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"Девочка похожа на отца", "Какие красивые дети", "Копия Энрике", "Анна, у вас удивительно милые дети", "Какие же они уже взрослые".

Впервые родителями Анна Курникова и Энрике Иглесиас, которые за 20 лет так и не поженились, стали в декабре 2018 года. Также пара воспитывает годовалую дочь Мэри.

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Дата
17
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