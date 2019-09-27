Конюшня, мрамор и антиквариат: как выглядит поместье Камалии за $5 миллионов

Фото: lux.fm

Украинская певица Камалия и ее муж-олигарх Мохаммад Захур - одна из самых богатых пар Украины.

Камалия не стесняется показывать фото дома и часто делится снимками в Instagram.

Семейство живет в Киеве в роскошном 3-этажном доме, который обошелся им в $ 5 млн.

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Комнаты дома изобилуют мрамором, позолотой, росписями на стенах, антиквариатом и картинами художников. На территории поместья есть конюшня, тренажерный зал, бассейн.

Газета юа создала подборку фото роскошного имения семьи.

Недавно жена миллиардера Мохаммеда Захура, певица Камалия, сделала неожиданное признание о своем муже. Она поделилась, что хотела уйти от любимого.