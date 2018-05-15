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вторник, 15 мая 2018 11:52

Конфуз и отказ от дресс-кода: звезды отличились на красной дорожке Каннского кинофестиваля
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Джои Корриган
Фото: Reuters
Джои Корриган
Лала Радж
Лала Радж
Джессика Кахавати

Вчера состоялась премьера в рамках Каннского кинофестиваля. На этот раз знаменитые гости пришли поддержать картину Спайка Ли "Черный клановец" (BlacKkKlansman).

Фильм, который считают одним из главных фаворитов фестиваля, пришли посмотреть Наоми Кэмпбелл, Кристен Стюарт, Белла Хадид, Кейт Бланшетт, Алессандра Амбросио и другие звезды кино, моды и шоу-бизнеса.

Начавший моросить дождь, из-за которого ковровая дорожка быстро стала мокрой и скользкой, стал причиной одного инцидента. Кристен Стюарт, побоявшись, что на высоких каблуках ей в таких погодных условиях просто не устоять, нарушила дресс-код. Разулась прямо на глазах публики и босиком проследовала в зрительный зал.

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Кейт Бланшетт позировала на красной ковровой дорожке в наряде от Givenchy, главной деталью которого стала разноцветная юбка с воланами. Белла Хадид выбрала платье в пол цвета металлик от Elie Saab, а Алессандра Амбросио отдала предпочтение роскошному пышному кружевному платью черного цвета от Zuhair Murad. Модель Петра Немцова выбрала слишком легкое платье с разрезом и стала жертвой конфуза, засветив нижнее белье. Та же неприятность случилась и с Джой Корриган.

На Каннском кинофестивале прошла премьера фильма Le Grand Bain французского актера и режиссера Жиля Леллуша.

На красной дорожке блистали: Летиция Каста, Карла Бруни, Джейн Фонда, Марион Котийяр и многие-многие другие. Модель Изабель Гуллар предстала в откровенном платье.

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