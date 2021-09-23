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четверг, 23 сентября 2021 10:42

Кондратюк собирает подписи за запрет российским артистам выступать

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Кондратюк собирает подписи за запрет российским артистам выступать
Игорь Кондратюк требует запретить российским артистам выступать в Украине. Фото: www.facebook.com/igor.kondratiuk.5

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк создал петицию с требованием запретить выступления российских звезд в Украине.

Петиция размещена на сайте президента, сообщил мужчина в Facebook.

Знаменитость требует запретить концертную деятельность артистов из страны-агрессора до "возвращения Крыма в состав Украины и восстановления контроля государства над своими восточными границами".

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Большинство российских звезд открыто поддерживают аннексию Крыма и нарушают украинские законы или тихо молчат, отметил Кондратюк.

"Эта война унесла жизни 14 тысяч граждан Украины, а миллионам принесла лишения, заставив жить в российской оккупации или вынужденно стать переселенцем. Поэтому для меня дико и бесчестно, что на восьмом году войны в Украине не запрещены гастроли российских артистов. Людей, которые делают вид, что они "вне политики", выступая при этом в России перед убийцами украинцев, а приезжая сюда - перед их жертвами", - прокомментировал шоумен.

Кондратюк предложил разрешить выступать на территории Украины тем российским артистам, которые публично признали агрессию Кремля. К примеру он привел писателя Виктора Шендеровича, актрису Лию Ахеджакову и музыканта Андрея Макаревича.

Министерство культуры и информационной политики Украины во второй раз внесло российского артиста Моргенштерна в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. Информация есть на сайте ведомства.

1 сентября 2021 года в интервью Дмитрию Гордону на его слова "Крым - это территория Украины" и о российской агрессии Моргенштерн заявил: "Мне на это пох*й".

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