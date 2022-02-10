Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show

Фото: предоставленное пресс-службой "Нового канала"

Скоро стартует третий сезон развлекательного проекта Студии "Квартал-95" Improv Live Show.

Один из участников шоу Владимир Шумко удивил певицу Мишель Андраде во время съемок. В новом сезоне, который покажет "Новый канал", он шокировал звездную гостью своим нарядом.

"Это была импровизация "Быстрые свидания". В ней Саша Педан раздает нам с ребятами странные или забавные образы, в которых мы должны "подкатывать" к звездной участнице. В одном из выпусков мне досталась роль "киллера на удалёнке". Нужно было не не только шутить, но и как-то удивлять зрителей и Мишель", - вспомнил юморист.

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Большинство работало дистанционно в таком виде, в котором показался Шумко: одетыми хорошо по пояс, потому что так видно на камере при видеозвонке.

"Я решил воспроизвести это. Зашел за кулисы, снял штаны и вышел импровизировать в нижнем белье. Подумал, что такую ​​историю точно узнают наши зрители, ведь сто процентов каждый хотя бы раз работал онлайн. А еще это эффектно. В нашей импровизации такого точно еще не было", - добавил Шумко.

Начались съемки нового сезона юмористического шоу Improv Live Show. Это уникальный для украинского телевидения развлекательный формат, основанный на импровизации. Как признавался ведущий проекта Александр Педан, ожидать нового от импровизации следует всегда. В новом сезоне импровизируют Роман Мищеряков, Валентин Михиенко и Владимир Шумко.