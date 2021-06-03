Комик на летних каникулах разгружал шлак за 35 грн

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

Юморист Валентин Михиенко рассказал, как юношей смог заработать на мечту. Также он поделился, что летние каникулы он проводил дома или ездил в детские лагеря.

"Впервые меня отправили туда в 9 лет, я очень волновался. Всю дорогу плакал. А потом так понравилось в лагере, не хотел ехать домой", - рассказал участник Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

На каникулах комик также работал.

"Как-то помогал разгружать шлак и утрамбовывал его перед двором. Тогда и получил свою первую зарплату. За два дня с другом заработали 35 гривен. К началу учебного года оставалась неделя. И мы тратили деньги на все, что хотели. Так сказать, шиковали перед школой на 35 гривен", - вспомнил Михиенко.

Юношей он смог заработать на мечту.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала" Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

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"Очень хотел попасть на "Казантип"(музыкально-спортивное мероприятие в формате рейва. - Gazeta.ua). Ради осуществления мечты пошел работать на склад в медицинскую академию. Три летних месяца зарабатывал на то, чтобы туда поехать. На фестиваль отправился с друзьями. У нас была разовая "виза" - когда на территорию мероприятия можно было зайти один раз, но находиться сколько угодно. Поэтому мы пронесли сухарики, вафли - чтобы можно было чем-то питаться. К концу фестиваля у нас не осталось денег даже на чай. Но мы провели незабываемые пять дней", - поделился комик.

Импровизатор Валентин Михиенко поделился поучительной историей. Юморист рассказал, что решил пожарить шашлыки в необычном месте - на балконе. Когда Михиенко разжег огонь, мангал начал очень дымить.