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четверг, 03 июня 2021 17:21

Комик на летних каникулах разгружал шлак за 35 грн

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Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы
Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

Юморист Валентин Михиенко рассказал, как юношей смог заработать на мечту. Также он поделился, что летние каникулы он проводил дома или ездил в детские лагеря.

"Впервые меня отправили туда в 9 лет, я очень волновался. Всю дорогу плакал. А потом так понравилось в лагере, не хотел ехать домой", - рассказал участник Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы
Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

На каникулах комик также работал.

"Как-то помогал разгружать шлак и утрамбовывал его перед двором. Тогда и получил свою первую зарплату. За два дня с другом заработали 35 гривен. К началу учебного года оставалась неделя. И мы тратили деньги на все, что хотели. Так сказать, шиковали перед школой на 35 гривен", - вспомнил Михиенко.

Юношей он смог заработать на мечту.

Автор: предоставлено пресс-службой "Нового канала"
  Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы
Михиенко рассказал, как проводил летние каникулы

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"Очень хотел попасть на "Казантип"(музыкально-спортивное мероприятие в формате рейва. - Gazeta.ua). Ради осуществления мечты пошел работать на склад в медицинскую академию. Три летних месяца зарабатывал на то, чтобы туда поехать. На фестиваль отправился с друзьями. У нас была разовая "виза" - когда на территорию мероприятия можно было зайти один раз, но находиться сколько угодно. Поэтому мы пронесли сухарики, вафли - чтобы можно было чем-то питаться. К концу фестиваля у нас не осталось денег даже на чай. Но мы провели незабываемые пять дней", - поделился комик.

Импровизатор Валентин Михиенко поделился поучительной историей. Юморист рассказал, что решил пожарить шашлыки в необычном месте - на балконе. Когда Михиенко разжег огонь, мангал начал очень дымить.

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03
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