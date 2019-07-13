Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации

У большинства из этих артистов есть девушки, а то и жены, а вот слава с голубым отливом все никак не смывается.

Голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что, по его мнению, актеры, будь они геи или нет, должны скрывать свою сексуальную ориентацию, чтобы сохранить разницу между актером и характером в фильме. Актер говорит, что ничего не имеет против геев, но хочет, чтобы зрители не отождествляли сыгранного персонажа с реальным актером.

Также актер развеял слухи о том, что его друг Бен Аффлек может быть геем. "Когда я и Бен впервые вместе вышли на сцену (после выхода в прокат "Умницы Уилла Хантинга" в 1997 году), то поползли сплетни о нас как о паре, потому что два парня написали сценарий вместе. Нас пытались поставить в непонятное положение, и для нас это было унизительно", – отметил Мэтт Деймон.

Сам актер женат на аргентинской бартендерше Лусиане Барросо. Пара имеет четверых детей, один из которых – от первого брака супруги.

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