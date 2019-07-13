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воскресенье, 14 июля 2019 01:35

Кого из знаменитостей подозревают в нетрадиционной ориентации
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У большинства из этих артистов есть девушки, а то и жены, а вот слава с голубым отливом все никак не смывается.

Голливудский актер Мэтт Дэймон заявил, что, по его мнению, актеры, будь они геи или нет, должны скрывать свою сексуальную ориентацию, чтобы сохранить разницу между актером и характером в фильме. Актер говорит, что ничего не имеет против геев, но хочет, чтобы зрители не отождествляли сыгранного персонажа с реальным актером.

Также актер развеял слухи о том, что его друг Бен Аффлек может быть геем. "Когда я и Бен впервые вместе вышли на сцену (после выхода в прокат "Умницы Уилла Хантинга" в 1997 году), то поползли сплетни о нас как о паре, потому что два парня написали сценарий вместе. Нас пытались поставить в непонятное положение, и для нас это было унизительно", – отметил Мэтт Деймон.

Сам актер женат на аргентинской бартендерше Лусиане Барросо. Пара имеет четверых детей, один из которых – от первого брака супруги.

Бенедикт Камбербэтч. Еще три года назад актера с нестандартной фамилией не на шутку подозревали в нестандартной ориентации. Причина была банальной – шумной вечеринке он предпочитал вечер с пивом в компании актеров Майкла Фассбендера и Джеймса Макэвоя. За Мартина Фримена после «Шерлока» Бене тоже досталось: мол, отношения детектива и доктора Ватсона в жизни тоже имеют под собой почву. Подливала масла в огонь и мама артиста – актриса Ванда Вентхам, которая всячески пыталась найти сыну жену. А когда Бен сыграл в картине «Игра в имитацию»: очевидно же, что парень, номинированный на «Оскар» и «Золотой глобус» за роль гея, таковым и является. Но в 2015 году Камбербэтч женился на актрисе Софи Хантер. Теперь у них есть два сына.
Джеймс Франко. Актер и кинорежиссер говорит, что гетеросексуален, но был бы не против родиться геем. Это ведь так классно: можно совершить каминг-аут и получить уважение коллег. Тем более, гомосексуальность, по его мнению, это не просто выбор партнера, но и определенное поведение. Франко намекает, что знает кучу знаменитостей, скрывающих свою истинную ориентацию, журналисты подозревают его самого в скрытности. Во-первых, он постоянно снимается в роли гомосексуалистов в фильмах своего и чужого производства («Харви Милк», «Меня зовут Майкл», «Интерьер: садомазо-гей-бар») и по-настоящему целуется в них с парнями. Во-вторых, он издал сборник стихов, в котором представлены диалоги между Франко-геем и Франко-гетеросексуалом.
Леонардо Ди Каприо. После череды длинных романов с Жизель Бундхен и Бар Рафаэли женщины Лео начали сменяться с завидной регулярностью. Блейк Лайвли, Эрин Хизертон, Тони Гаррн и еще вереница девушек, которых уже и не вспомнить, стали веским поводом для обвинения Ди Каприо в нетрадиционной ориентации. Лео был шокирован и прокомментировал эти слухи, что он вообще-то не гей. «То, что я иногда показываюсь на вечеринках с друзьями мужского пола, вовсе не означает, что я гей или подумываю о том, чтобы им стать», – оправдывался Леонардо. В общем, ко времени съемок в картине «Дж. Эдгар» артиста уже откровенно считали игроком другой команды. И получив роль директора ФБР, которого подозревали в интимной связи со своим другом, Ди Каприо еще больше погряз в в слухах.
Кевин Спейси. Ряд подозрений в гомосексуальной ориентации тянется за Спейси с конца 90-х. Поводов для этого было предостаточно: и слишком интимные объятия с мужчинами, и участие в гей-встречах в лондонском парке, и обвинения в сексуальных домогательствах. Обличителем знаменитости выступает телеведущий Энди Коэн, который является открытым геем. В своей книге он советует Кевину наконец-то совершить каминг-аут. Два года назад все же признался, что на протяжении всей жизни у него были отношения с мужчинами и женщинами. Но на сегодняшний день он выбрал для себя путь гомосексуалиста.
Джон Траволта. Актер был традиционным семьянином до 2010 года. Потом на его имя начало сыпаться множество жалоб от мужчин, которых он якобы пытался склонить к сексу.

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