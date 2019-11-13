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среда, 13 ноября 2019 12:41

Княгиня Монако снялась в триллере
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13 ноября 1929-го родилась Грейс Келли, американская актриса, с 1956 года - княгиня Монако, жена князя Монако Ренье III, мать действующего князя Альбера II.

Грейс Келли занимает 13 место в списке 100 самых звезд американского кино за 100 лет по версии Американского института киноискусства. Она снялась в 11 фильмах. Выдающиеся роли сыграла 1954 года - в триллерах Альфреда Хичкока "В случае убийства набирайте М" и "Окно во двор", а также драме Джорджа Ситона "Сельская девушка". За последнюю ленту получила премию "Оскар".

Предлагаем вашему вниманию истории любви из ее жизни

"Я постоянно влюблялась, и мне никогда не приходило в голову, что это неправильно или плохо", - говорила она.

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Влюблялась она обычно в гораздо старшых мужчин. Например, в шаха Ирана. А на съемках фильма "Моґамбо" в Центральной Африке ее партнером стал Кларк Гейбл. Секс-символ Америки на прозвище Король Голливуда был старше на 28 лет и уже имел четыре брака. Но это не остановило молодую актрису.

"С первого взгляда было понятно, что Кларк пожирал глазами Грейс, а она - его. В ту пору ни он, ни она не были обременены семьей. По-моему, любая нормальная женщина просто не могла не влюбиться в Кларка", - писала еще одна исполнительница главной роли в этом фильме Ава Гарднер.

По воспоминаниям других членов съемочной группы, Грейс называла Гейбла - Ба. На языке суахили это означает "отец". Ездили вместе на озеро купаться голышом, каталась по саванне его джипом, остальное свободное времени проводила в номере Кларка.

Единственное, в чем Грейс не могла составить компанию Гейбл, то это в распитии спиртного.

е хорошенький носик розовел, - вспоминала Гарднер, - потом начинала рвать. И нам приходилось ее спасать. Или же она ни с того ни с сего обижалась и уходила куда-то в темноту. Вскоре Кларк приходил в себя и спрашивал:" Куда она делась? Ведь это Африка! Здесь далеко не убежишь". И я была вынуждена отправляться на поиски и приводить назад, пока львы ее не сожрали".

Поучать дочь приехала мать Маргарет. После непродолжительного общения Гейбл сказал Грейс, что им лучше остаться друзьями.

А потом она поехала в Канны на кинофестиваль в 1955-м.

Тогда звезда возглавляла американскую делегацию на Каннском фестивале. Повестка дня Грейс в целом содержала обычные, "рутинные" дела любой кинозвезды: подбор туалета, встречи с журналистами, посещение торжественного гала-ужина в ее честь. А еще - совместная фотосессия с князем Монако для Paris Match. Мол, это будет престижно для обоих.

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День съемки начался не лучшим образом. В отеле, в котором остановилась актриса, выключили свет, и она не смогла высушить волосы. Парикмахерша собрала его в пучок и украсила цветами. На выезде из города машина Грейс попала в аварию. И хотя никто не пострадал, Келли подумала, что это плохой знак.

Приехала чуть раньше. Когда князь вошел в зал, увидел прекрасную незнакомку, которая перед зеркалом тренировалась делать реверансы. Они пожали друг другу руки и пошли гулять по дворцу. Ренье показал свой зверинец, позволил погладить тигра.

"Вам понравился князь? - спрашивали Грейс журналисты после встречи.

"По-моему, он просто волшебный", - ответила.

Дома написала письмо и поблагодарила за гостеприимство. Князь ответил. Так началась переписка, что продолжалось полгода.

Затем Ренье посещает Филадельфию. Знакомится там с семьей Грейс. Все понимают, что это смотрины, и родители не против жениха. Уже и приданое приготовили - $ 2 млн. Видно, что он влюбился.

"В этот день я нашел свою принцессу", - скажет Ренье и, не мешкая, сделает предложение.

Грейс запишет в дневнике: "Я согласилась выйти за князя Ренье. Выбрала его как человека, а не его положение. Полюбила его, не задумываясь обо всем этом".

Перед свадьбой жених попросил Грейс пройти медосмотр. Хотел удостовериться, что она может иметь детей. Женщина разволновалась: муж узнает, что она не девственница. Бывший любовник посоветовал сказать князю, что поранилась на уроке физкультуры в школе. Так и сделала.

Их брак 19 апреля 1956 года называли свадьбой века. Благодаря телевидению торжественность увидели более 30 млн зрителей.

В глазах жителей Монако и мира Грейс стала образцом элегантности, доброты и материнства. Она открывала детские сады и дома престарелых. При этом оставалась простой. Любой мог встретить ее во время прогулки на велосипеде, подойти и поздороваться.

Дела Монако пошли вверх. В мини-государство, где правила красивая и счастливая пара, съезжался высший свет. Таким образом, Ренье получил наполнения казны, красивую жену и наследника, а Грейс вышла замуж за любимого. Только король ужасов Хичкок, любимой актрисой которого она была, понимал, как тесно Грейс в рамках придворного этикета. Через 9 лет после свадьбы пригласил сняться в его очередной ленте. Келли обрадовалась, князь согласился. Но запротестовали жители Монако. Мол, как это, их любимица целоваться с кем-то на экране? И та отказалась.

"Актеры в США могут разделять публичную и личную жизнь. Здесь, в Монако, я жена принца Ренье, я могу играть только одну роль. Быть его принцессой" - пояснила Грейс.

У супругов родились трое детей.

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13 сентября 1982 года княгиня попала в автокатастрофу. У нее произошел легкий сердечный приступ, и автомобиль сорвался с крутого поворота, перевернулся и упал в пропасть. В машине также была ее дочь Стефания, которая выжила. Княгиня Грейс была в безнадежном состоянии. 14 сентября семья решила отключить аппарат ее жизнеобеспечения. Похоронили в Свято-Николаевском соборе Монако. На службе присутствовали более 400 гостей. Принц Ренье до конца жизни оставался вдовцом.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
13
ноября

Княгиня Монако снялась в триллере

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