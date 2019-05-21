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вторник, 21 мая 2019 22:45

Клаудиа Шифер засветила грудь в откровенном декольте
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Модель была вместе с мужем Мэттью Воном
Фото: dailymail.co.uk
Модель была вместе с мужем Мэттью Воном
Модель была вместе с мужем Мэттью Воном
Модель была вместе с мужем Мэттью Воном

Супермодель 48-річна Клаудіа Шифер побувала на вечірці після прем'єри біографічної стрічки про музиканта Елтона Джона "Rocketman". Святкування пройшло в елітному ресторані Quaglino в Лондоні.

На захід Шифер прийшла у довгій сукні блакитного відтінку. Відверта декольте підкреслило бюст знаменитості.

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Модель була разом з чоловіком Меттью Воном, який став одним із продюсерів байопіку.

Екс-учасниця гурту "ВІА Гра" Анна Сєдокова у черговий раз продемонструвала свої звабливі форми. Відвертими знімками вона поділилась в stories Instagram.

Daily Mail
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