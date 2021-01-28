Киркоров поедет на Евровидение - вместе с украинской певицей

Российский певец Филипп Киркоров поедет на Евровидение-2021.

Артист будет представлять Молдову вместе с украинской певицей Натальей Гордиенко, сообщили на странице Евровидение в Facebook.

Автор: instagram.com/fkirkorov/ Наталья Гордиенко была участницей первого сезона шоу "Голос страны".

"Киркоров пообещал "сладкую премьеру" новой песни для Евровидения. По слухам, композиция похожа по стилю на песню Siren Song певицы MARUV", - отмечается в сообщении.

Однако пока неизвестно, споют артисты дуэтом на сцене конкурса, или Киркоров просто входит в состав команды Гордиенко. Ведь именно она указана на официальном сайте как участница Евровидения-2021.

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В украинском отборе на Евровидение победила группа Go-A. Впервые за 15 лет на конкурсе прозвучит украиноязычная песня.