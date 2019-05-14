Ким Кардашьян засекретила имя новородженного сына

Семья Кардашьян-Уэст. Фото: starhit.ru

Американськая теледива Ким Кардашьян на прошлой неделе в четвёртый раз познала радость материнства. Суррогатная мать родила для супругов Кардашьян-Уэст мальчика.

Звездные родители пока не делятся фотографиями новорожденного и держат его имя в секрете, сообщило издание Daily Mail.

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"Он прекрасен. Малыш самый спокойный ребёнок в мире", - написала Ким в Twitter и добавила смайлик мишки в конце поста.

Фанаты очень зациклились на окончании публикации и начали придумывать возможные имена для мальчика. Среди них оказались Бир (Bear - медведь), Мехико и Уайлд (Wild - дикий).

Сын Ким Кардашьян и Канье Уэста появился на свет в пятницу, 10 мая. Звезда не уточнила деталей о росте и весе. Ким поделилась, что ребёнок очень похож на её младшую дочь Чикаго.