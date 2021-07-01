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четверг, 01 июля 2021 23:46

Ким Кардашьян выгуляла прикольный лук в Риме
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Ким Кардашьян проводит каникулы в Италии
Фото: instagram.com/kimkardashian
Ким Кардашьян проводит каникулы в Италии
Ким Кардашьян проводит каникулы в Италии
Ким Кардашьян проводит каникулы в Италии
Ким Кардашьян проводит каникулы в Италии

Сейчас американская звезда и модель Ким Кардашьян отдыхает в Италии. Об этом она сообщает на своей странице в Instagram.

Для прогулки по Колизею Кардашьян выбрала удобную и практичную одежду - короткие спортивные шорты, топ с длинными рукавами и вьетнамки. А вот для Ватикана звезда одела длинное полупрозрачное платье с вырезами на животе и спине, а также босоножки на высоких каблуках. Волосы собрала в узел. Ким заверила, что придерживалась дресс-кода и полностью прикрывалась, находясь в базилике Святого Петра и в Сикстинской капелле.

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Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян продолжает завоевывать сеть соблазнительными фотографиями. На этот раз более 200 млн ее подписчиков в Instagram были поражены снимками. Звезда позировала босиком на теннисном корте с ракеткой в ​​руках.

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Дата
01
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