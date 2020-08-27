Ким Кардашьян снова соблазняет обольстительной фигурой

Фото: Іnstagram.com/kimkardashian/

Знаменитая модель Ким Кардашьян снова опубликовала соблазнительные фото на своей странице в Instagram. На этот раз красавица позирует в белье телесного цвета с логотипом SKIMS.

В подписи к фотографиям модель прорекламировала комплект белья:

"Невероятно мягкая и удобная хлопковая классика с веселыми женственными деталями и рисунком с логотипом SKIMS. Покупайте сейчас в 5 цветах и ​​размерах XXS - 4X на SKIMS.COM и наслаждайтесь бесплатной доставкой внутренних заказов более 75 долларов".

Но, судя по комментариям, поклонников знаменитости больше заинтересовали пышные формы Ким, чем ее белье.

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Американская модель 20-летняя Вайолет Саммерс в очередной раз опубликовала эротические фотографии в Instagram. На них Саммерс позирует в черном мини-бикини, щеголяя соблазнительными формами.