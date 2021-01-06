Ким Кардашьян похвасталась соблазнительными формами на фоне развода с мужем

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян порадовала сеть соблазнительными фото в обтягивающем белье.
Сексуальные кадры появились в Instagram.
На фотографиях Кардашьян предстала в белье от собственного бренда Skims. Образ дополняли волосы собраны в тугую косу и натуральный макияж.
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Сторонники пришли в восторг от новых фотографий звезды.
"Самая красивая женщина в мире", "роскошная", "невероятно красивая и сексуальная".
Американская теледива и модель 40-летняя Ким Кардашьян и рэпер Канье Уэст расстаются после 6 лет брака.
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