Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в соцсети пикантный снимок.
На фотографии в своем Instagram знаменитость позирует топлесс с попугаем на плече, едва прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.
Как всегда, поклонники были в восторге от пикантного образа телезвезды, засыпав ее искренними комплиментами в комментариях под фотографией.
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