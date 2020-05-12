Ким Кардашьян обнажила грудь для экзотической фотосессии

Знаменитая модель и телезвезда Ким Кардашьян опубликовала в соцсети пикантный снимок.

На фотографии в своем Instagram знаменитость позирует топлесс с попугаем на плече, едва прикрыв грудь массивным венком из белых цветов.

Как всегда, поклонники были в восторге от пикантного образа телезвезды, засыпав ее искренними комплиментами в комментариях под фотографией.

Автор: Instagram/kimkardashian Ким Кардашьян опубликовала пикантный снимок

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