Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге

Украинская певица Ирина Билык представилась в новом имидже, на смену которого повлиял коронавирус. Фото: @bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык опубликовала новое фото с короткой прической и в синем костюме. Так на нее повлиял карантин.

В своем Instagram знаменитость разместила снимок, на котором ее запечатлели в совершенно другом образе, чем какой ее привыкли видеть поклонники: с короткой прической и в синем костюме. Артистка вызывающе позировала, сидя на стуле.

"Карантин на всех повлиял по-разному. А какие изменения произошли у вас в период карантина?" - подписала фото Ирина. В ответ пользователи поделились своими историями и не смогли не обсудить новый образ певицы.

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Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ирина Билык (@bilyk_iryna) 11 Тра 2020 р. о 12:44 PDT

"Вам очень идет такой стиль, подчеркивающий вашу фигуру", "Вау, какой роскошный образ", "Очень нежно! Помолодевшая", "Это модно и очень стильно", "Волосы супер и классные туфельки", - писали восторженные фанаты под публикацией.

По состоянию на утро 11 мая, от коронавируса в мире умерли 286 330 человек. Выздоровели 1 455 862 человека.