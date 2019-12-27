Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона

Фото: Instagram

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян сделала ценный подарок дочери на Рождество. 6-летняя Норт получила под елку оригинальный пиджак поп-звезды Майкла Джексона.

Певец одевал вельветовый жакет на празднование 65-го дня рождения актрисы Ельзабет Тейлор. Также он был в нем на съемках клипа "Ghosts".

Автор: Instagram Пиджак Майкла Джексона продали за 625

"Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Поэтому подарок ей точно понравится. Мы выиграли его на аукционе для дочери", - написала Ким в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хлои Кардашьян 5 лет не говорила с отчимом

Звездные супруги купили пиджак за $65 625, хотя организаторы ожидали ставки в пределах $10-20 тыс. Жакет трансформировали, чтобы он сейчас подходил Норт. Однако в талии и рукавах можно будет удлинить, когда девочка подрастет.

Автор: mjvibe.com Майкл Джексона на праздновании дня рождения Элизабет Тейлор в 1997 году

Знаменитый пиджак был разработан модными советниками Джексона - Деннисом Томпкинсом и Майклом Бушем. Его особенностью является аппликация в виде виноградной лозы из белого камня, жемчуга и стразов.

Недавно Ким Кардашян показала, как необычно украсила дом к Рождеству. Соответствующее видео продемонстрировала в своей Instagram-Stories. Посреди гостиной звездного жилища расположена большая украшенная елка, а за окном увешаны гирляндами деревья.