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пятница, 27 декабря 2019 15:43

Ким Кардашьян купила дочери пиджак Майкла Джексона
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Ким Кардашьян любит дарить дорогие подарки дочери. Недавно девочка получила сумку Hermès Birkin за тыс.
Фото: Instagram
Ким Кардашьян вместе с мужем рэпером Канье Уэстом и детьми - 6-летней Норт, 4-летним Сейнтом, Чикаго, 1 год, и Псалмом, 7 месяцев
Пиджак Майкла Джексона продали за 625
Майкл Джексона на праздновании дня рождения Элизабет Тейлор в 1997 году
Майкл Джексон на шоу в Лондоне

Американская звезда реалити-шоу 39-летняя Ким Кардашьян сделала ценный подарок дочери на Рождество. 6-летняя Норт получила под елку оригинальный пиджак поп-звезды Майкла Джексона.

Певец одевал вельветовый жакет на празднование 65-го дня рождения актрисы Ельзабет Тейлор. Также он был в нем на съемках клипа "Ghosts".

Автор: Instagram
  Пиджак Майкла Джексона продали за 625
Пиджак Майкла Джексона продали за 625

"Норт действительно большая фанатка Майкла Джексона. Поэтому подарок ей точно понравится. Мы выиграли его на аукционе для дочери", - написала Ким в Instagram.

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Звездные супруги купили пиджак за $65 625, хотя организаторы ожидали ставки в пределах $10-20 тыс. Жакет трансформировали, чтобы он сейчас подходил Норт. Однако в талии и рукавах можно будет удлинить, когда девочка подрастет.

Автор: mjvibe.com
  Майкл Джексона на праздновании дня рождения Элизабет Тейлор в 1997 году
Майкл Джексона на праздновании дня рождения Элизабет Тейлор в 1997 году

Знаменитый пиджак был разработан модными советниками Джексона - Деннисом Томпкинсом и Майклом Бушем. Его особенностью является аппликация в виде виноградной лозы из белого камня, жемчуга и стразов.

Недавно Ким Кардашян показала, как необычно украсила дом к Рождеству. Соответствующее видео продемонстрировала в своей Instagram-Stories. Посреди гостиной звездного жилища расположена большая украшенная елка, а за окном увешаны гирляндами деревья.

Page Six
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Дата
27
декабря

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