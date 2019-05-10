Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

У Ким Кардашьян и Канье Уэст появился четвертый ребенок. Фото: Starhit

Телезвезда Ким Кардашьян и ее муж рэпер Канье Уэст стали родителями в четвертый раз.

Ребенка родила суррогатная мать. Мальчик появился на свет в пятницу, 10 мая. Об этом звезда написала на своей странице в Twitter.

"Он уже здесь, и он идеален", - поделилась радостью Кардашьян.

Звезда не уточнила деталей относительно роста и веса. Имя также пока не раскрывается. В то же время Ким отметила, что ребенок очень похож на ее младшую дочь Чикаго.

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"Я уверена, что он изменится, но сейчас он выглядит так же, как она", - пишет Кардашьян.

He's here and he's perfect! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) 10 травня 2019 р.

Ранее американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян рассказала, что хочет стать адвокатом. Ким призналась, что в прошлом году поступила в юридическую школу в Сан-Франциско. 2022-го получит диплом.