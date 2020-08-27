Кэти Перри родила дочь: как назвали малыша

Кэти Перри родила дочь. Фото: Unicef в Instagram

Американская певица Кэти Перри 27 августа родила дочь от британского актера Орландо Блума.

Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ" в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэти Перри и Орландо Блум выбрали звездную куму

На черно-белом снимке видно ручку младенца, которую держат супруги. В публикации говорится, что девочку назвали Дейзи (Daisy Dove Bloom).

Всего за час фото набрало более 70 тыс. Лайков.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Однако через год они разошлись. Вскоре в прессе начала появляться информация, что пара снова вместе и готовятся к свадьбе.