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четверг, 27 августа 2020 09:24

Кэти Перри родила дочь: как назвали малыша

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Кэти Перри родила дочь: как назвали малыша
Кэти Перри родила дочь. Фото: Unicef в Instagram

Американская певица Кэти Перри 27 августа родила дочь от британского актера Орландо Блума.

Первое фото новорожденного ребенка со звездными родителями опубликовали на странице международной организации "ЮНИСЕФ" в Instagram.

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На черно-белом снимке видно ручку младенца, которую держат супруги. В публикации говорится, что девочку назвали Дейзи (Daisy Dove Bloom).

Всего за час фото набрало более 70 тыс. Лайков.

Кэти Перри и Орландо Блум начали встречаться в 2016 году. Однако через год они разошлись. Вскоре в прессе начала появляться информация, что пара снова вместе и готовятся к свадьбе.

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Дата
27
августа

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