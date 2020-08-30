Кэти Перри рассказала о радостях и первых трудностях материнства

Фото: Іnstagram.com/katyperry

Несколько дней назад в знаменитых супругов, американской певицы Кэти Перри и британского актера Орландо Блума, родилась дочь.

Это первый ребенок 35-летней Кэти и, несомненно, певица чувствует себя очень счастливой. Однако звезда уже успела почувствовать первые трудности материнства. Это иллюстрирует смешное фото, которое Перри разместила на своей странице в Instagram. На снимке изображена женщина в пустыне, которая перебрасывает младенца отцу.

"Это я, после того, как кормила весь день, передаю Дейзи отцу, чтобы подготовиться к появлению второго "ребенка ", - подписала картинку певица, имея в виду выпуск шестого студийного альбома под названием Smile.

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В Орландо Блума есть 9-летний сын от предыдущего брака с моделью Мирандой Керр.