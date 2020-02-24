Кэти Перри рассказала, что ей помогло выбраться из глубокой депрессии

 
Ексклюзивы
1/5
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Правительству Гончарука рано давать оценку. Ожидания сохраняются - экономист
Просмотров: 108
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
50 тыс. грн до совершеннолетия: реально ли запустить такую программу в Украине
Просмотров: 846
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Как коронавирус повлияет на мировую и украинскую экономику
Просмотров: 1485
Кто второй по влиянию после Зеленского
Кто второй по влиянию после Зеленского
Просмотров: 4338
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Сколько платят за коммунальные услуги в разных странах
Просмотров: 1917
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Что будет с ценами на квартиры: мнение эксперта
Просмотров: 5049
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
Зеленский в Омане: дойдет ли до суда между Банковой и журналистами
1 Просмотров: 981
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
Говорить, что у Гончарука "пропало все", как у Тимошенко, рано
1 Просмотров: 1764
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
"Россия продвигает свои оккупационные идеи через усталую Европу" - эксперт о Мюнхенскую конференцию по безопасности
2 Просмотров: 1224
Фото
Все фото
10
10
5
4
5
Терновый венец и языки пламени: Макс Барских создал коллекцию одежды с украинским дизайнером
Терновый венец и языки пламени: Макс Барских создал коллекцию одежды с украинским дизайнером
Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм
Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Надел шорты, и попа, как у Ким: дизайнеры создали накладные ягодицы
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Соблазнительная Екатерина Бужинская кардинально сменила имидж
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Фитнес-модель бесстыдно соблазняет фолловеров в Instagram
Видео
Все видео
Тополя о победителях нацотбора Евровидения: "Ванюша" с севера поставит 12 баллов
Тополя о победителях нацотбора Евровидения: "Ванюша" с севера поставит 12 баллов
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Alyona Alyona записала эмоциональный трек о смерти
Притула высмеял телеканал Коломойского
Притула высмеял телеканал Коломойского
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Дзидзьо публично признался в любви в новом ярком клипе
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Билли Айлиш представила песню к новому фильму о Бонде
Интервью
1/5
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
"С ресторанами - как с детьми. После двух - не имеет значения, сколько их" - Дмитрий Борисов
1 Просмотров: 1818
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Россия не имеет рычагов, чтобы принудить Украину к миру на своих условиях
Просмотров: 1926
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Возвращаемся к принципам Януковича, ведь новая власть не стремится к справедливости
Просмотров: 1152
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 1125
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 1062
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 февраля 2020
1 Просмотров: 2196
Пенсіонерам завжди раді
– Перепрошую, пані, у нас усе зайнято, – каже польською офіціант. І тихіше: – Не думаю, що цей заклад вам підійде. У Кракові я ...
понедельник, 24 февраля 2020 22:46

Кэти Перри рассказала, что ей помогло выбраться из глубокой депрессии

  Комментировать
Кэти Перри рассказала, что ей помогло выбраться из глубокой депрессии
По мнению исполнительницы, важно оставаться верным себе и иметь хорошую группу поддержки в виде семьи или друзей Фото: Pinterest

Американская певица 35-летняя Кэти Перри имеет положительный и веселый образ.

Хотя несколько лет назад певица страдала от тяжелой депрессии, пишет Радио Люкс.

Исполнительницы помогают медитация и самоанализ. Иногда всем необходимо побыть в тишине, чтобы проанализировать, что произошло с тобой за последние несколько дней.

Артистка советует отличать правду от неаргументированное критики, только разрушает веру в себя.

"Если кто-то говорит тебе, что ты толстая, глупая или что-то другое, и это влияет на тебя - подумай, считаешь ли ты эти слова правдой. Просто необходимо докопаться до сути. Вот и все", - говорит певица.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кэти Перри кардинально изменила прическу

По мнению исполнительницы, важно оставаться верным себе и иметь хорошую группу поддержки в виде семьи или друзей. Бороться с негативом можно благодаря юмору.

Актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке. Известно, что Блум сделал предложение своей возлюбленной в День Всех Влюбленных. Кэти рассказала о помолвке на своей Instagram-страничке. Она опубликовала фото, на котором изображена ее рука с обручальным кольцом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кэти Перри рассказала, что ей помогло выбраться из глубокой депрессии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
февраля

Воевал с Москвой и знал 10 языков - умер величайший полководец

Польша и Россия заключили соглашение, которое касалось украинцев

Впервые начали процедуру импичмента против американского президента

Украинский командир попал в окружение

Подозреваемых нет: что известно о следствии по делу ДТП с участием Кулебы

Провели первую лотерею: на что пошли деньги

Порнографический журнал написал о первом сексе священника

Построили канал, который соединил океаны

Самое читаемое
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
Украинские военные показали экипировку ликвидированного боевика
8
 Просмотров: 28307
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
Не оставят равнодушными: показали трогательные снимки четырехлапых мамочек с их малышами
18
 Просмотров: 24428
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
Ющенко отметил 66-летие. Появились фото с застолья
5
 Просмотров: 19864
&quot;Титушки&quot; из Новых Санжар записали видеообращение
"Титушки" из Новых Санжар записали видеообращение
 1 Просмотров: 18054
&quot;Паника с коронавирусом - это спецоперация&quot; - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина
"Паника с коронавирусом - это спецоперация" - Зеленскому и Авакову досталось от Скрыпина 1 Просмотров: 17352
Знаменитости
Хочу, бл*дь, и поздравляю: Мaruv прокомментировала поздравление с советским праздником
Хочу, бл*дь, и поздравляю: Мaruv прокомментировала поздравление с советским праздником 1 Просмотров: 2835
90-летний юбилей известного хореографа: Зеленский наградил орденом
90-летний юбилей известного хореографа: Зеленский наградил орденом Просмотров: 603
Лесю Никитюк раскритиковали за неприлично откровенные позы в крошечном бикини
Лесю Никитюк раскритиковали за неприлично откровенные позы в крошечном бикини Просмотров: 4374
Терновый венец и языки пламени: Макс Барских создал коллекцию одежды с украинским дизайнером
Терновый венец и языки пламени: Макс Барских создал коллекцию одежды с украинским дизайнером
10
 Просмотров: 873
Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм
Джонни Депп в стёртой до дыр шляпе представил на Берлинале фильм
10
 Просмотров: 1098
Больше всего комментируют
21
MARUV поздравила поклонников с Днем вражеской армии соседнего государства
14
Врач отказалась говорить с матерью и ребенком на украинском
2
Безжалостный приговор Клаудии Рогге: "индивидуальности нет, все люди одинаковы и играют одну и ту же роль"
2
Спасатели сообщили поражающую статистику о погибших на пожарах
2
Будет буря - Парубий резко ответил Ткаченко
Голосов: 39712
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua