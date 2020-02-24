Кэти Перри рассказала, что ей помогло выбраться из глубокой депрессии

По мнению исполнительницы, важно оставаться верным себе и иметь хорошую группу поддержки в виде семьи или друзей Фото: Pinterest

Американская певица 35-летняя Кэти Перри имеет положительный и веселый образ.

Хотя несколько лет назад певица страдала от тяжелой депрессии, пишет Радио Люкс.

Исполнительницы помогают медитация и самоанализ. Иногда всем необходимо побыть в тишине, чтобы проанализировать, что произошло с тобой за последние несколько дней.

Артистка советует отличать правду от неаргументированное критики, только разрушает веру в себя.

"Если кто-то говорит тебе, что ты толстая, глупая или что-то другое, и это влияет на тебя - подумай, считаешь ли ты эти слова правдой. Просто необходимо докопаться до сути. Вот и все", - говорит певица.

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По мнению исполнительницы, важно оставаться верным себе и иметь хорошую группу поддержки в виде семьи или друзей. Бороться с негативом можно благодаря юмору.

Актер Орландо Блум и американская певица Кэти Перри объявили о помолвке. Известно, что Блум сделал предложение своей возлюбленной в День Всех Влюбленных. Кэти рассказала о помолвке на своей Instagram-страничке. Она опубликовала фото, на котором изображена ее рука с обручальным кольцом.