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четверг, 20 июня 2019 13:34

Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной
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Кендалл родом из семейства Кардашьян-Дженнер, которое сделало из своей жизни реалити-шоу
Фото: Instagram
Кендалл родом из семейства Кардашьян-Дженнер, которое сделало из своей жизни реалити-шоу
Кендалл родом из семейства Кардашьян-Дженнер, которое сделало из своей жизни реалити-шоу
Кендалл вместе с сестрами Кортни и Хлои Кардашьян

Американская модель 23-летняя Кендалл Дженнер порадовала фанатов новыми сексуальными фотографиями. Знаменитость сфотографировалась голышом в собственной ванной. Фото опубликовала в Instagram.

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classic alien hand

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner)

Грудь Кендалл прикрыла коленями. Волосы модели были частично влажные. Хотя снимки она делала в домашней атмосфере, на лице было видно макияж.

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Недавно модель отреагировала на ситуацию, когда ее мать Крис Дженнер поздравила всех дочерей, кроме Кендалл, с Днем матери.

"Мои сестры гораздо пышнее, чем я. У них есть грудь, у меня ее нет. Вырастая, будучи маленькой девочкой, я видела своих сестер и всегда думала: "О, нет, я должна быть такой же сексуальной, как они? Я не обязана быть как они. Мне нравится, что я отличаюсь", - сказала Дженнер.

Автор: Instagram
  Кендалл вместе с сестрами Кортни и Хлои Кардашьян
Кендалл вместе с сестрами Кортни и Хлои Кардашьян

Певица Анна Седокова поделилась соблазнительными фото и получила шквал критики от подписчиков. Знаменитость опубликовала снимки ягодиц с отдыха в Греции в Instagram.

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Дата
20
июня

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