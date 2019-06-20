Кендалл Дженнер разделась в собственной ванной

Фото: Instagram

Американская модель 23-летняя Кендалл Дженнер порадовала фанатов новыми сексуальными фотографиями. Знаменитость сфотографировалась голышом в собственной ванной. Фото опубликовала в Instagram.

Переглянути цей допис в Instagram classic alien hand Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 19 Чер 2019 р. о 2:40 PDT

Грудь Кендалл прикрыла коленями. Волосы модели были частично влажные. Хотя снимки она делала в домашней атмосфере, на лице было видно макияж.

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Недавно модель отреагировала на ситуацию, когда ее мать Крис Дженнер поздравила всех дочерей, кроме Кендалл, с Днем матери.

"Мои сестры гораздо пышнее, чем я. У них есть грудь, у меня ее нет. Вырастая, будучи маленькой девочкой, я видела своих сестер и всегда думала: "О, нет, я должна быть такой же сексуальной, как они? Я не обязана быть как они. Мне нравится, что я отличаюсь", - сказала Дженнер.

Автор: Instagram Кендалл вместе с сестрами Кортни и Хлои Кардашьян

Певица Анна Седокова поделилась соблазнительными фото и получила шквал критики от подписчиков. Знаменитость опубликовала снимки ягодиц с отдыха в Греции в Instagram.