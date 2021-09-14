Кейт Хадсон выходит замуж за младшего на семь лет музыканта

Фото: @katehudson

Американская актриса 42-летняя Кейт Хадсон обручилась с музыкантом 35-летним Дэнни Фудзикавой.

Об этом сообщила в Instagram.

Хадсон опубликовала селфи с возлюбленным на вершине горы. На фото пара целовалась. На безымянном пальце знаменитости красуется помолвочное кольцо.

"Поехали", - лаконично подписала снимок актриса.

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С Фудзикавой Хадсон встречается более четырех лет. Вместе воспитывают общую дочь Рани, которой в октябре исполнится три года.

Для Хадсон это второй брак. Впервые она вышла замуж за музыканта Криса Робинсона, от которого родила сына Райдера. Также у звезды есть сын 10-летний Бингем от солиста группы Muse Мэттью Беллами.

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