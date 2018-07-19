Кейт Бекинсейл удивила платьем-сеточкой на красной дорожке

Голливудская актриса 44-летняя Кейт Бекинсейл удивила выбором наряда на церемонии вручения спортивной премии ESPYS, которая состоялась 18 июля в Лос-Анджелесе.

Автор: The Siver Times Кейт Бекинсейл

На красную дорожку звезда вышла в платье бренда Alberta Ferretti. Оно состояло из черного боди и блестящей юбки-сеточки. Образ Кейт дополнила черными босоножками на высоких каблуках. Волосы актриса собрала в пучок, надела длинные серьги с камнями.

Автор: The Siver Times Кейт Бекинсейл

Подобный фасон платья на одно плечо выбрали певица Сиара и актриса Дженнифер Гарнер.

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Сиара сияла в ярком платье до пола желтого цвета с одним рукавом. Гарнер выбрала классический вариант полностью черного платья с тонким поясом с камнями.

Автор: REX Певица Сиара пришла на церемонию с мужем Расселом Уилсоном

Автор: АР Дженнифер Гарнер

Звезда студии "Квартал 95" Елена Кравец впервые вышла на красную дорожку со своим мужем Сергеем. Их увидели вместе на Одесском 9-м международном кинофестивале, который проходит до 21 июля.