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четверг, 02 января 2020 14:53

KAZKA показала, как снимали свой самый эротический клип
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Украинская группа KAZKA показала, как снимали откровенный видеоклип на песню "Палала". Режиссером ролика стал Алан Бадоев. Поклонники группы уже успели расскритиковать клип за излишний эротизм.

instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band
instagram.com/kazka.band

"Наш самый откровенный клип. Пылала - о страсти, которой невозможно сопротивляться, любовь, которая не оставляет шансов, красоту, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только пылать ", - написали участники группы в instagram.

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.

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