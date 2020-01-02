KAZKA показала, как снимали свой самый эротический клип

Украинская группа KAZKA показала, как снимали откровенный видеоклип на песню "Палала". Режиссером ролика стал Алан Бадоев. Поклонники группы уже успели расскритиковать клип за излишний эротизм.

"Наш самый откровенный клип. Пылала - о страсти, которой невозможно сопротивляться, любовь, которая не оставляет шансов, красоту, которая живет в каждом из нас. Стоит только найти путь к себе! Красная нить тебе укажет направление - и больше ты не сможешь стыдиться собственных чувств. Только пылать ", - написали участники группы в instagram.

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Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая вызвала бурю эмоций поклонников серией откровенных фото и признанием. Она рассказала, что раньше страдала от комплексов из-за своей внешности, но полюбила свое тело и теперь счастлива.