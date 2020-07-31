Катя Осадчая в цветастом бикини эротично позировала на фоне моря и гор

Фото: instagram.com/kosadcha

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая вместе с мужем Юрием Горбуновым отправились в отпуск в Турцию. Поэтому звезда поделилась с поклонниками снимками с отдыха.

На странице в Instagram Осадчая опубликовала фото, сделанные на побережье Средиземного моря. На них ведущая позирует на пляже в цветастом купальнике, который тонко подчеркивает ее идеальные формы, шляпе и солнцезащитных очках. На одном из фото есть и Горбунов. Он лежит в воде, глядя на жену-красавицу.

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"Наш островок рая на безопасной дистанции", - подписала снимки звезда.

Поклонники оценили фото пары и пожелали им хорошего отдыха.

"Катя, Вы как всегда красотка", "Катюня - бомба!", "Хорошего отдыха вам и вашей семье!", "Красавица! Крутого отдыха!","Эх, море и горы на фоне - идеально", - пишут в комментариях.

Телеведущая Катя Осадчая поделилась фото сына Ивана. На снимке мальчик позирует у окна, стоя спиной к камере.