Катя Осадчая с сыном покорили гору Тахталы на отдыхе

Фото: instagram.com/kosadcha/

Ведущая Екатерина Осадчая опубликовала фото из отпуска в своем Instagram.

На последних фотографиях звезда позирует на фоне невероятной горы Тахталы.

"Покорение вершин, или выше облаков", - написала ведущая в Instagram

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Осадчая отдыхает вместе с семьей уже 2-ю неделю в турецком городе Анталия. Звездная семья постоянно устраивает велосипедные и пешие прогулки во время отпуска. А в этот раз решили подняться на вершину Тахталы и полюбоваться видами Анталии.

Ведущая программы "Светская жизнь" Екатерина Осадчая, которая недавно отправилась в Турцию с мужем, ведущим Юрием Горбуновым и сыном, поделилась солнечными фотографиями из отпуска. На снимках, которые ведущая опубликовала в Instagram, звездная семья наслаждается солнцем, водами Средиземного моря и горами в Кемере.