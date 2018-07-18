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среда, 18 июля 2018 08:40

Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море
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Катя Осадчая несколько дней провела в Одессе
Фото: instagram.com/kosadcha
Катя Осадчая с Юрием Горбуновым радовались черноморским пейзажам
Вид из номера m1 club hotel, где остановилась пара
Катя Осадчая несколько дней провела в Одессе
Катя Осадчая несколько дней провела в Одессе

Украинская телеведущая Катя Осадчая провела мини-отпуск в Одессе.

Фотографиями с черноморского отдыха звезда поделилась в Instagram.

В путешествие Осадчая ездила со своим мужем Юрием Горбуновым. В Одессу добирались самолетом.

На курорте остановились в расположенном прямо на берегу моря отеле m1 club hotel. Из фотографий видно, что из окон их номера открывается прекрасный пейзаж на Черное море.

Кроме пляжных фото, Осадчая поделилась фотографиями с прогулок по городу.

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В номинации "Viva! Самые красивые 2018" ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая получила звание "Мамы года". 18 февраля они с Юрием Горбуновым отпраздновали первый день рождения сына Ивана.

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