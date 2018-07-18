Катя Осадчая показала звездный отдых на Черном море

Фото: instagram.com/kosadcha

Украинская телеведущая Катя Осадчая провела мини-отпуск в Одессе.

Фотографиями с черноморского отдыха звезда поделилась в Instagram.

В путешествие Осадчая ездила со своим мужем Юрием Горбуновым. В Одессу добирались самолетом.

На курорте остановились в расположенном прямо на берегу моря отеле m1 club hotel. Из фотографий видно, что из окон их номера открывается прекрасный пейзаж на Черное море.

Кроме пляжных фото, Осадчая поделилась фотографиями с прогулок по городу.

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В номинации "Viva! Самые красивые 2018" ведущая программы "Светская жизнь" Катя Осадчая получила звание "Мамы года". 18 февраля они с Юрием Горбуновым отпраздновали первый день рождения сына Ивана.