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четверг, 11 октября 2018 08:46

Кароль в новом образе соединила нежность и сексуальность
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Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

В сеть попала новая фотография Тины Кароль, на которой певица позирует в траве в ярком платье.

Фото появилось в одной из фан-групп звезды в Instagram.

На нем Кароль в желтом бархатном платье с открытой спиной и черных колготках в сетку демонстрирует стройные ноги.

Очевидно, фотосет был снят летом.

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Певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми обольстительными фото в Instagram. Артистка позировала в нежном образе, демонстрируя свои стройные ножки. Для фотосессии певица выбрала атласное мини-платье в стиле линжери.

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