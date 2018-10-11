Кароль в новом образе соединила нежность и сексуальность

Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

В сеть попала новая фотография Тины Кароль, на которой певица позирует в траве в ярком платье.

Фото появилось в одной из фан-групп звезды в Instagram.

На нем Кароль в желтом бархатном платье с открытой спиной и черных колготках в сетку демонстрирует стройные ноги.

Очевидно, фотосет был снят летом.

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Певица Тина Кароль порадовала поклонников новыми обольстительными фото в Instagram. Артистка позировала в нежном образе, демонстрируя свои стройные ножки. Для фотосессии певица выбрала атласное мини-платье в стиле линжери.