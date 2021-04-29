Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян зажгла сеть соблазнительными снимками.

Звезда вместе с подругой порадовали подписчиков в Instagram снимками в одинаковых купальниках.

Кардашьян позирует в бикини интересного фасона, которое выгодно подчеркивает ее тонкую талию и пышные бедра. Загадочности образу придают распущенные волосы и обольстительная поза.

Фото: instagram.com/kimkardashian

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самая молодая миллиардерша откровенно позировала в купальнике

Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиками в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий заметно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком-то считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.