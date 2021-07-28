Кардашьян показала, как выглядела в купальнике 20 лет назад

Американская телезвезда и модель 40-летняя Ким Кардашьян поразила фанатов соблазнительным архивным кадром.

Звезда реалити показала в Instagram, как выглядела в купальнике более 20 лет назад.

"Маленькая К. в 2001 году", – написала она под фото.

Фото: instagram.com/kimkardashian

На снимках знаменитость предстала в пестром бикини, продемонстрировав пышную грудь. Публикация уже собрала более 2,4 млн лайков и 10,6 тыс. комментариев.

Для сравнения Кардашьян также опубликовала фотографии с недавнего отдыха, где сексуально позирует в открытом купальнике и ковбойской шляпе.

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Американская светская львица 41-летняя Кортни Кардашьян порадовала поклонников пикантным архивным кадром. Самая старшая из знаменитых сестер опубликовала в Instagram снимок, где позировала 21-летней девушкой. Звезда реалити предстала на фото 2000 года в леопардовых трусиках и майке.