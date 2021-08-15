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воскресенье, 15 августа 2021 15:38

Кардашьян отрезала длинные волосы и ошеломила новой прической

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Кардашьян отрезала длинные волосы и ошеломила новой прической
Кардашян решилась изменить прическу. Фото: instagram.com/kourtneykardash

Американская светская львица 42-летняя Кортни Кардашьян кардинально изменила прическу.

Фотомодель отрезала длинные роскошные волосы и сделала трендовая каре. Результат перевоплощения знаменитость показала в Instagram.

Старейшая сестра известного семейства Кардашьян-Дженнер опубликовал снимки, на которых позирует перед зеркалом в черном топе.

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В комментариях фоловеры написали, что Кортни очень идет каре.

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Публикация от Kourtney Kardashian (@kourtneykardash)

Сестры Кардашьян решили похвастаться развлечениями перед подписчиков в Instagram. Теледивы появились на пижамной вечеринке в компании других моделей. Из фотографий видно, что звездные Кортни, Ким и Глое Кардашьян не слишком считали калории, ведь охотно ели шоколадный торт и пили вино.

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Дата
15
августа

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