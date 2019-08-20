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вторник, 20 августа 2019 16:22

Каравай і маца: сеть обговаривает первых леди Украины и Израиля
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Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву первой леди Израиля Саре Нетаньяху
Фото: @olenazelenska_official
Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву первой леди Израиля Саре Нетаньяху
Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву первой леди Израиля Саре Нетаньяху
Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву первой леди Израиля Саре Нетаньяху
Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву первой леди Израиля Саре Нетаньяху

Первая леди Украины Елена Зеленская провела экскурсию по Киеву жене премьер-министра Израиля Саре Нетаньяху.

Фотоотчет супруга президента опубликовала в Instagram.

Жены гарантов посетили Дом с химерами и мемориал Бабьего Яра.

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"Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой - снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", - подписала совместные фото Зеленская.

Для встречи с Нетаньяху первая леди выбрала белое платье длины миди от украинского бренда Dafna May. Цена платья на сайте - более 12 тыс. грн.

Подписчики, которых накопился 1 млн, засыпали Зеленскую комментариями.

"Наша гордость", "Волшебная первая леди", "Великолепный наряд", "Словно с картинки сошли", "Кинула наш каравай, бросим ее мацу", "Позор такой гостье", "Что вы такие злые? Сара просто на диете и не ест хлеб", - написали они.

Зеленская сначала удалила пост с общими фото с Нетаньяху из-за множества вопросов относительно куска каравая, который первая леди Израиля выбросила на землю.

Жене израильского премьер-министра Саре Нетаньяху не понравилось, что командир самолета не приветствовал ее, как положено, а позже первая леди отказалась есть каравай.

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